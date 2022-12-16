ТОП влиятельных людей Орловской области – Сергей Будагов (47)

16.12.2022 | 7:26 Новости, ТОП-50

Будагов Сергей Аристеевич  – известный бизнесмен, учредитель, эск-глава ряда крупных сельскохозяйственных компания.

На декабрь 2022 года руководителем ООО «АПК ЮНОСТЬ» с уставным капиталом в 628 млн рублей является его сын – Петр Будагов. Сергей Будагов руководил правопредшественницей ЗАО «АПК Юность».  Был директором известной сети «Юнмарт», председателем совета директоров акционерного общества «Картофельная Нива Орловщины».

В июле 2018 года стал советником губернатора Орловской области Андрея Клычкова на общественных началах.

При губернаторе Александре Козлове Сергей Будагов выстроил систему реализации своей продукции под брендом «Родное село». В 2015 году обвинялся в покушении на дачу взятки, якобы таким образом пытался защитить от сноса торговые точки.

В апреле 2009 года был приглашен в качестве кризисного менеджера в государственную «Орловскую ниву». В 2010 выкупил холдинг на спорных условиях. До 2020 года являлся фигурантом уголовного деда о мошенничестве.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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