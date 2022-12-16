В Орле подсказали простой способ решения проблемы чужого долга

Граждане-двойники могут сообщить об ошибочном долге на портале Госуслуг.

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области подсказало жителям региона довольно простой способ, который позволит решить внезапно возникшую неприятную проблему. Случается, что чужой долг по ошибке записывается на имя полного тезки настоящего должника. Раньше для того, чтобы избавиться от «ошибочного» долга, надо было пройти определенную процедуру, главной целью которой было доказать свою истинную личность. Однако с развитием технологий у полных тезок должников появилась возможность оперативно решить проблему с помощью специального сервиса на портале Госуслуг.

«Для этого гражданам необходимо воспользоваться услугой «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов», — рассказали в пресс-службе регионального Управления ФССП. — В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить». В заявлении указывается номер исполнительного производства, сведения об отсутствии долга. В качестве доказательства необходимо загрузить скан документа, который позволит однозначно идентифицировать гражданина. Автоматически сформированное заявление поступит в ФССП России».

Впрочем, желающие могут выбрать и другой способ решения проблемы двойника. Причем в этом тоже поможет электронный сервис. С октября прошлого года он работает на сайте Федеральной службы судебных приставов. Как уточнили в ведомстве, речь идет о новом виде электронных обращений в сервисе «Интернет-приемная».

«Выбрав тему «Я двойник!», заявители оперативно получают обратную связь от ведомства, — рассказали в УФССП. — На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится два дня. После получения от граждан-двойников копии паспорта, СНИЛС, ИНН, проверки и подтверждения данных судебный пристав-исполнитель незамедлительно отменит все наложенные на гражданина ограничения. В случае списания денежных средств со счетов в банках, а также удержаний из заработной платы или иных доходов гражданина судебный пристав примет меры к возврату средств».

ИА «Орелград»