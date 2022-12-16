В Орловской области расширят программу борьбы с безработицей

Будет увеличено финансирование и введены новые мероприятия.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области подготовил проект важных поправок в государственную программу «Содействие занятости населения Орловской области». Текущая программа была принята в 2019 году в целях снижения напряженности на рынке труда постановлением правительства региона. Проектом нового постановления предлагается, прежде всего, актуализировать ее финансовую составляющую с учетом параметров регионального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Кроме того, «в целях обеспечения социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» программа в 2023 году будет дополнена новыми мероприятиями, на которые будет заложено соответствующее финансирование. Первое из них: «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий». Ее финансирование составит 4,537 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 4,128 миллиона. Участниками данного мероприятия должны стать 35 человек.

Финансирование второго мероприятия — «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, по организации временного трудоустройства» — составит 27,289 миллиона рублей, из которых 24,883 миллиона поступят из федерального бюджета. В данном случае направление рассчитано на 342 участников. Третьим новшеством станет «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, по организации общественных работ». На нее планируется потратить 9,441 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 8,591 миллиона. Данное мероприятие должно охватить 137 человек.

ИА «Орелград»