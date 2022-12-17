Дело о контрафактных товарах Versace получило продолжение в Орле

Решение по иску правообладателя бренда вынес арбитраж.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению зарубежной компании New Balance Athletics, INC к индивидуальной предпринимательнице. Речь шла о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Ответчица просила снизить размер компенсации ниже установленного минимального предела.

Как было установлено судом, компания New Balance Athletics, INC является правообладателем целого ряда товарных знаков, зарегистрированных, в том числе, в отношении таких товаров, как сумки спортивные, дорожные и хозяйственные, рюкзаки, одежда, в том числе спортивная и для отдыха, обувь, включая спортивную, головные уборы.

В октябре 2020 года сотрудниками УМВД России по городскому округу Королев была проведена проверка соблюдения законодательства РФ о защите исключительных прав на использование товарных знаков на территории Московской области. В данной торговой точке, как выяснилось, работала в тот момент орловская бизнес-леди. В ходе проверки полицией был установлен факт реализации продукции с логотипами «Michal Kors», «Levi’s», «Versace» и «New Balance» с признаками контрафактности.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы были изначально рассмотрены арбитражным судом Московской области. Предпринимательницу признали виновной, привлекли к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ за незаконное использование товарных знаков. Контрафактные предметы были изъяты из оборота и уничтожены. Спустя два года в Орле рассмотрели иск, поданный правообладателем «в целях восстановления нарушенного исключительного права на товарные знаки». В рамках досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика была направлена претензия, но она осталась без ответа. Учитывая предыдущее решение, суд в Орле постановил взыскать с ИП в пользу истца компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Интересно, что если будет подана апелляционная жалоба, то дело дойдет уже до Воронежа, где расположен Девятнадцатый апелляционный арбитражный суд.

ИА «Орелград»