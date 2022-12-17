Налоговики объяснили, почему в Орле стало меньше декларантов

Снижение количества деклараций о доходах связано с законодательными новшествами.

Общественный совет при УФНС России по Орловской области подвел итоги работы. Краткий отчет с этого мероприятия представила пресс-служба ведомства. Сообщается, что участники мероприятия в числе прочих вопросов обсудили итоги прошедшей декларационной кампании. В частности, начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №2 Светлана Хелия рассказала членам Общественного совета о декларировании физическими лицами доходов за налоговый период 2021 года. Напомним, НДФЛ является одним из основных источников пополнения местного бюджета. Но он же лучше прочего характеризует уровень благосостояния граждан.

«За 2022 год в налоговые органы области представлено около 62 тысяч деклараций по форме 3-НДФЛ, что на 6,1 процента меньше аналогичного периода прошлого года, — говорится в информации Управления ФНС России по Орловской области. — Данное снижение обусловлено тем, что Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 305-ФЗ была отменена обязанность по представлению декларации 3-НДФЛ физическими лицами при продаже недвижимого имущества на сумму до 1 миллиона рублей и иного имущества – до 250 тысяч рублей».

В ведомстве добавили, что по итогам минувшей декларационной кампании наибольшая доля традиционно пришлась на декларации физических лиц с заявленными имущественными, социальными и инвестиционным налоговыми вычетами. Таковых в этом году оказалось порядка 70 процентов от общего количества декларантов. Также участникам совещания рассказали об электронных способах взаимодействия с налоговой службой. Сегодня ФНС претерпевает серьезные преобразования – как с точки зрения инновационной и технологической составляющей ее деятельности, так и с точки зрения принципов взаимодействия с обществом, — такое мнение выразила руководитель УФНС России по Орловской области Ирина Емельянова.

«Приоритетными в работе ФНС России становятся такие направления как человекоцентричность, модернизация сервисных возможностей и информационная открытость, — отметила она. — Именно поэтому роль Общественного совета для налоговой службы особенно важна. Он является одновременно и общественной экспертизой, и площадкой для выработки предложений и инициатив в сфере налогового администрирования».

ИА «Орелград»