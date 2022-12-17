Орловский госреестр пополнится лесными услугами

Список государственных услуг в регионе будет расширен.

Власти Орловской области подготовили проект внесения изменений в Реестр государственных услуг, утвержденный постановлением правительства региона еще в 18 июле 2016 года. В настоящий момент документ проходит процедуру независимой антикоррупционной экспертизы. Как следует из пояснительной записки к нему, проект постановления подготовлен в целях поддержания в актуальном состоянии нормативной правовой базы Орловской области.

В частности, реестр будет дополнен четырьмя видами услуг, оказание которых возлагается на региональное правительство: предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование; предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в аренду без проведения торгов; предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в безвозмездное пользование; установление сервитутов, публичных сервитутов в отношении лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда.

Данные изменения продиктованы как поправками, внесенными в последнее время в Лесной кодекс Российской Федерации, так и поправками в областное законодательство. Также четыре новых услуги получает областное управление лесами: согласование проектов лесовосстановления и лесоразведения; заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда, без проведения торгов; прием отчетов об охране лесов от пожаров, защите лесов, воспроизводстве лесов и лесоразведении, охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия; принятие решения о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области тоже получит дополнительную услугу: согласование мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проводимых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий. Кроме того, региональный департамент займется выдачей племенных свидетельств.

ИА «Орелград»