Попавшегося на подделке документов иностранца амнистировали

Судьбу иностранного гражданина решил суд из Орловской области.

Вступило в силу решение по уголовному делу, рассмотренному судом Ливенского района Орловской области. Оно было возбуждено в отношении гражданина Таджикистана, которого задержали в августе 2022 года и до суда держали под стражей, чтобы он не сбежал от правосудия. Иностранца обвинили в совершении двух преступлений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. По первому эпизоду мужчина был обвинен в подстрекательстве к подделке официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей.

Суд установил, что гражданин Таджикистана прибыл в Россию еще в 2006 году. Срок временной регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, который составляет 90 суток, лично для него истек еще в начале февраля 2007 года. Иностранец знал, что для дальнейшего пребывания по месту временной регистрации ему необходимо было покинуть территорию России, а затем вновь прибыть с официальным пересечением пограничного контрольно-пропускного пункта.

Однако он пошел другим путем. Иностранец каким-то образом вышел на неустановленного в ходе дознания мужчину по имени Шароф и уговорил его за вознаграждение достать заполненный на его имя бланк миграционной карты. Кроме того, он отдал Шарофу свой паспорт, в котором тот каким-то образом поставил штамп, якобы свидетельствовавший о въезде подсудимого на территорию России 19 февраля 2007 года с пересечением пограничного контрольно-пропускного пункта «Нехотеевка-104». За это Шароф получил 1000 рублей в качестве вознаграждения.

В рамках второго эпизода преступной деятельности было установлено, что подсудимый предъявил поддельный бланк миграционной карты сотрудникам ОВД. Из материалов дела следует, что «подделка миграционной карты была установлена и миграционная карта у него изъята». Иностранец следствию пояснил, что при помощи поддельной миграционной карты хотел легализовать свое положение в России. Удивительно, но за содеянное под суд иностранец попал спустя 15 лет после тех событий. Его признали виновным, наказали штрафом в размере 60 тысяч рублей, но тут же от наказания освободили — на основании пункта 9 постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Соответственно, мера пресечения в виде заключения под стражей была отменена, мигранта освободили немедленно в зале суда.

ИА «Орелград»