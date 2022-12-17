ТОП влиятельных людей Орловской области – Олег Ревякин (43)

17.12.2022 | 10:27 Новости, ТОП-50

Ревякин Олег Николаевич — управляющий Государственным учреждением — Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации.

Назначен 11 апреля 2016 года.

С июля 2010 года по октябрь 2015 года занимал должность заместителя председателя правительства Орловской области, руководителя блока социального развития.

В июне 2008 года избран главой Малоархангельского района.

В мае 2000 года назначен первым заместителем главы Малоархангельского района.

Окончил Курский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик в 1991 году, в 2010 году получил специальность экономист в Орловской региональной академии госслужбы.

Родился в поселке Новая Стройка Малоархангельского района.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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