ТОП влиятельных людей Орловской области – Олег Ревякин (43)

Ревякин Олег Николаевич — управляющий Государственным учреждением — Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации.

Назначен 11 апреля 2016 года.

С июля 2010 года по октябрь 2015 года занимал должность заместителя председателя правительства Орловской области, руководителя блока социального развития.

В июне 2008 года избран главой Малоархангельского района.

В мае 2000 года назначен первым заместителем главы Малоархангельского района.

Окончил Курский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик в 1991 году, в 2010 году получил специальность экономист в Орловской региональной академии госслужбы.

Родился в поселке Новая Стройка Малоархангельского района.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.