В Орле появилась частица Гроба Господня

Православную святыню получил в дар храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

В орловском храме иконы Божией Матери «Взыскание погибших», расположенном на Наугорском кладбище, появилась частица Гроба Господня. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, святыню храм получил в дар. Ее передала настоятельница Горненского русского женского монастыря в Иерусалиме игумения Екатерина (Чернышева) вместе с сестрами. Святыня уже доступна для поклонения орловских верующих, храм на Наугорском кладбище открыт ежедневно с 9:00 до 14:00.

«Гроб Господень (или тридневное Ложе Иисуса Христа) — это гробница в Иерусалиме вблизи Голгофы, где было положено тело Спасителя после распятия, — объясняет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — Это величайшая из святынь христианства, свидетельство и символ чуда Воскресения Христова».

Гроб Господень заключен в кувуклию, добавляют специалисты, которая находится под сводами храма Гроба Господня (Воскресения Христова). В 2016 году в храме проводились реставрационные работы. Тогда с Ложа впервые с 16 века сняли закрывавшую его плиту, заменив ее на новую. Старую плиту раздробили на части и раздали богомольцам. Так святыня оказалась в Горненском русском женском монастыре, а затем была доставлена в Орел.

Ранее в митрополии сообщали, что в Преображенском храме села Лаврово Орловского муниципального округа появилась долгожданная икона священномученика Киприана и мученицы Иустины. Некоторое время назад прихожане предложили написать для храма большую икону этих почитаемых православными христианами святых. Инициативу благословил настоятель иеромонах Арсений (Моногаров). Пожертвования собирали всем миром. Образ священномученика Киприана и мученицы Иустины расположили в центральной части храма. Святыня уже доступна для поклонения верующих.

«Икону написал тульский иконописец Сергей Щербатых. Он ученик архимандрита Зинона (Теодора) — одного из самых авторитетных мастеров современной русской иконописи, строго придерживающегося древних византийских традиций. Кстати, все современные иконы в Преображенском храме написаны именно Сергеем Щербатых», — отметили тогда в Орловской митрополии.

ИА «Орелград»