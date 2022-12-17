В Орле узнали расписание ЕГЭ на 2023 год

Обнародованы основные параметры совместного приказа двух федеральных ведомств.

Утверждено расписание ГИА-11 в 2023 году: Министерство просвещения РФ совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки опубликовали приказы об утверждении единого расписания. Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования. Тем же документом утверждены периоды продолжительности проведения единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по каждому учебному предмету, а также требования к использованию средств обучения и воспитания.

«В соответствии с документом, ЕГЭ в 2023 году в досрочный период пройдет с 20 марта по 19 апреля, в основной период – с 26 мая по 1 июля, в дополнительный период – с 6 по 19 сентября, — перечисляют в Региональном центре оценки качества образования. — Откроют основной период ЕГЭ 26 мая экзамены по географии, литературе и химии. Традиционно для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ и ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») единым расписанием предусмотрено по два дня: раздел «Говорение» пройдет 16 и 17 июня, информатика и ИКТ – 19 и 20 июня. Это связано с тем, что задания по этим предметам выполняются на компьютерах».

В учреждении подчеркнули, что для своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образовании экзамены по обязательным предметам установлены в едином расписании одними из первых: ЕГЭ по русскому языку пройдет 29 мая, по математике базового и профильного уровней – 1 июня. Завершится основной период экзаменационной кампании 1 июля. Дополнительный период по традиции вынесен на сентябрь. Осенью сдать экзамены смогут те, кто по уважительным причинам не пройдет испытание в основной период и те, кто не наберет на основных экзаменах минимально необходимое количество баллов.

Так, 6 сентября им будет дан второй шанс сдать экзамен по русскому языку, 12 сентября – по математике базового уровня. На 19 сентября запланирован еще один дополнительный день, когда можно будет сдать оба вышеуказанных экзамена. Что касается досрочного периода, то он стартует 20 марта 2023 года с экзаменов по географии и литературе. Завершится досрочный период 19 апреля экзаменами по математике базового и профильного уровней.

ИА «Орелград»