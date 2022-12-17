Выявлено мошенничество при реконструкции Кривцовского мемориала

В отношении подрядчика возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

По информации надзорного органа, при реконструкции использовались материалы и объекты, не соответствующие проектно-сметной документации. Однако работы оплачены полностью на основании заведомо ложных сведений. Общий ущерб, нанесенный бюджету, оценен в 2,4 млн рублей, что является особо крупным размером по УК РФ.

«Кроме того, прокуратурой проводится проверка, в рамках которой будет дана оценка действиям должностных лиц, принявших и оплативших в полном объеме не соответствующие проекту работы», — указано в релизе орловской прокуратуры.

Деньги были выделены по федеральной программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества», около 13 млн рублей. На эти средства должны были поменять плитку на дорожках, установить малые архитектурные формы и облицевать гранитом площадку у Вечного Огня. Контракт на работы получил в июне 2022 года брянский предприниматель Воронин А. И. Он единственным заявился на электронный аукцион.

О дурном качестве реконструкции заговорили сразу после ее завершения. В октябре 2022 года руководитель межрегионального поискового объединения «Костер» Николай Красиков отметил, что мемориал теряет свою фундаментальность посредством установки дешевых вещей. По его мнению, раз уж экономили, могли обойтись не металлическими конструкциями, а бетонными. Начальник отдела культуры, архивного дела и туризма администрации Болховского района Александр Маркин в беседе с журналистом «Орловского информбюро» заявил, что в целом доволен работой подрядчика.

ИА «Орелград»