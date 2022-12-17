Залегощенцам дали полгода на обеспечение безопасности школ

Суд удовлетворил иск прокурора о понуждении к совершению действий.

Залегощенский районный суд Орловской области рассмотрел административное исковое заявление местного прокурора, поданное в интересах неопределенного круга лиц. Прокурор просил о понуждении чиновников к совершению действий. Как уточнили в пресс-службе суда, подаче иска предшествовала прокурорская проверка, которая затронула Залегощенскую среднюю школу №1 и Залегощенскую среднюю школу №2. Тогда были выявлены нарушения в деятельности школ и чиновников районной администрации в части несоблюдения образовательными учреждениями, относящимися к четвертой степени опасности, требований законодательства при обеспечении антитеррористической защищенности.

Как указал прокурор, «школы не оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объектах, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также не оснащены территории образовательных учреждений системами наружного освещения по всему периметру». Указанные нарушения, по мнению истца, «негативным образом влияют на состояние законности в данной сфере, приводят к снижению антитеррористической защищенности объектов образования, нарушают права несовершеннолетних, их законных представителей, педагогов, иных лиц, находящихся в образовательных учреждения».

По результатам рассмотрения дела суд согласился с требованиями прокурора и удовлетворил заявленный иск. Он обязал школы провести мероприятия по оснащению зданий учреждений системами оповещения и управления эвакуацией, а также системами наружного освещения по всему периметру территорий учреждений в течение шести месяцев с момента выделения администрацией Залегощенского района денежных средств на указанные цели. Решение еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»