Орловцев ожидает новый МРОТ

Совет Федерации одобрил закон об увеличении МРОТ в 2023 году.

Совет Федерации на своем очередном заседании одобрил закон, в соответствии с которым в 2023 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет установлен в размере 16 242 рубля. Об этом жителей Орловской области проинформировала областная Государственная инспекция труда.

«В соответствии с документом, с 1 января 2023 года предлагается установить минимальный размер оплаты труда в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3 процента к предыдущему году, — отмечают в ведомстве. — Принятый закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 миллиона работников бюджетной сферы, говорится в сопроводительных материалах».

Отметим, что действующий минимальный размер оплаты труда составляет 15 279 рублей. Он был установлен с 1 июня 2022 года постановлением правительства Российской Федерации. По данным Орелстата, средняя заработная плата работников предприятий и организаций Орловской области в 2,6 раза превышает федеральный МРОТ. По оперативным данным (по итогам сентября 2022 года), номинальная средняя зарплата в регионе составила 39 768 рублей.

Добавим, что для расчета социальных выплат и анализа уровня благосостояния граждан используется еще и такая базовая характеристика, как величина прожиточного минимума трудоспособного населения. В Орловской области она составляет 14 110 рублей в месяц. Данная величина была установлена на период с 1 июня по 31 декабря 2022 года постановлением правительства Орловской области от 30 мая 2022 года № 299. По подсчетам аналитиков Орелстата, средняя зарплата жителей региона превосходит эту величину в 2,8 раза.

ИА «Орелград»