Орловец получил три года колонии за покупку «соли»

Мужчину лишили свободы, несмотря на то, что торговать наркотиком он не собирался.

Суд апелляционной инстанции оставил без изменения обвинительный приговор Мценского районного суда, в соответствии с которым житель города Мценска был признан виновным в незаконном приобретении без цели сбыта наркотического средства, совершенном в крупном размере. Детали данного процесса раскрыла пресс-служба Мценского райсуда. Было установлено, что амчанин приобрел для личного потребления наркотическое средство — производное наркотического средства N – метилэфедрон.

Масса приобретенного наркотика составляла 1,16 грамма, что по закону признается крупной партией. Также было установлено, что для покупки «соли» молодой человек использовал дистанционное общение с неким продавцом. Он с помощью мобильного телефона перевел 2700 рублей, после чего получил фото и информацию об адресе «закладки».

Затем амчанин нашел тайник по указаниям, забрал из него наркотическое средство, спрятал сверток в карман. После этого он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ходе судебного разбирательства вину в совершенном преступлении молодой человек признал, в содеянном раскаялся. Государственный обвинитель просил суд назначить ему наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

При назначении наказания суд учел данные о личности виновного, активное способствование им раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка, полное признание вины, раскаяние в содеянном и наличие у мужчины заболевания. Отягчающих наказание обстоятельств судом установлено не было. Тем не менее, покупатель «соли» получил за содеянное три года лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Под стражу осужденный был взят прямо в зале суда.

Адвокат обжаловал данное решение в апелляционном порядке. В своей апелляционной жалобе защитник не оспаривал выводы суда первой инстанции о виновности своего подзащитного, но выразил мнение, что наличие смягчающих обстоятельств позволяют назначить молодому человеку наказание, не связанное с лишением свободы, в том числе с применением условного срока. Однако в удовлетворении апелляционной жалобы было отказано, приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

Добавим, что продавца наркотика следствию пока установить не удалось. С покупателем тот общался при помощи мессенджера, скрываясь за ником. Уголовное дело в отношении данного неустановленного лица правоохранительными органами выделено в отдельное производство.

ИА «Орелград»