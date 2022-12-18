Под Орлом суд на пять лет лишил прав водителя мопеда

Уголовное дело было рассмотрено в Верховье.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел сразу два уголовных дела, возбужденных в отношении нетрезвого водителя. Как уточнили в пресс-службе суда, местного жителя в обоих случаях обвинили по части 2 статьи 264.1 УК РФ. Иными словами, он попался пьяным за рулем, уже имея судимость за совершение аналогичного преступления. Было установлено, что мужчина дважды управлял транспортными средствами (в одном случае мопедом, а во втором случае — машиной) в состоянии опьянения и оба раза был остановлен сотрудниками ДПС.

«По результатам освидетельствования, алкоголь при выдохе составил 0,731 мг/л и 1,334 мг/л соответственно при допустимом значении 0,16 мг/л, — сообщили в пресс-службе Верховского районного суда. — В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. По его ходатайству уголовное дело было рассмотрено в особом порядке».

В результате суд признал его виновным в совершении вменяемых ему преступлений и назначил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также осужденного на пять лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Отметим, что обвинительный приговор уже вступил в законную силу.

Ранее УМВД сообщало, что в Орловской области за 10 месяцев текущего года по вине нетрезвых водителей было совершено 68 дорожно-транспортных происшествий. Сотрудниками ГИБДД за это же время было пресечено 1842 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения было возбуждено 195 уголовных дел по статье 264.1 УК РФ. Кроме того, по фактам грубых нарушений ПДД в суды было направлено 5193 материала. По результатам их рассмотрения принято решение о лишении права управления транспортными средствами в отношении 1366 граждан, еще 373 человека были подвергнуты административному аресту.

ИА «Орелград»