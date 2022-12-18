ТОП влиятельных людей Орловской области — Евгений Черный (40)

Черный Евгений Сергеевич – руководитель управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям.

Исполняющим обязанности руководителя управления назначен в мае 2016 года. В июне 2017 года утверждён в должности приказом министра сельского хозяйства. Государственный советник Российской Федерации 3 класса. Кандидат сельскохозяйственных наук.

Карьеру в управлении Россельхознадзора начал в 2006 году. До этого работал в агрофирме и в администрации Орла в должности председателя городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности.

Окончил Орловскую государственную сельскохозяйственную академию в 2002 году, продолжил обучение в переименованном ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», получил дополнительную специальность в юриспруденции в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.