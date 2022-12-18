ТОП влиятельных людей Орловской области – Михаил Смирнов (39)

Михаил Витальевич Смирнов — руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области — главный судебный пристав Орловской области, полковник внутренней службы.
Возглавил орловских приставов в марте 2018 года.
С 19 марта 2013 года был руководителем УФССП России по Тверской области.
С 2012 занимал пост заместителя руководителя УФССП России по Тверской области.
С 2009 по 2012 – начальник отдела противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и гражданской обороны тверского УФССП.
В 2001 году стал судебным приставом-исполнителем. В этом же году возглавил Зубцовский райотдел судебных приставов.
В 1998 году закончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ по специальности «юриспруденция».
В 1991 – 1992 годах – ученик фрезеровщика Ржевского механического завода.
Родился в городе Ржев Калининской (Тверской) области.
Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.