В Орле растет число студентов из Африки

О динамике роста поступающих в вузы африканцев заявили в ОГУ.

Ректор ОГУ имени И.С. Тургенева Александр Федотов рассказал интернет-порталу Российского союза ректоров о динамике поступающих из стран Африки. Как уточнили в ОГУ, его ответ был опубликован в рамках проекта «Вопрос ректору». В последние годы в целом в России была отмечена тенденция роста числа обучающихся из Африки. Как выяснилось, Орел из общей тенденции не выбивается. По словам Александра Федотова, в ОГУ также наблюдается прирост студентов-иностранцев, количество которых существенно увеличилось с 2016 года.

«Увеличился и перечень стран, из которых приезжают иностранные обучающиеся, включая страны Африканского континента, — рассказал ректор орловского опорного вуза. — Наибольшее количество студентов с этого континента прибывает из Египта. Если не учитывать граждан Египта, то численность африканских студентов выросла незначительно. В университете много иностранцев, которые приезжают сюда, потому что ранее здесь учились их родственники. Иностранные граждане из стран Африки поступали к нам на учебу еще в советские времена. В то время немало выходцев из африканских государств, получивших независимость, обучались на разных факультетах по педагогическим специальностям. Многие из них потом сделали карьеру на родине, в основном в сфере образования. Есть и те, которые пошли по дипломатической стезе».

Александр Федотов подчеркнул, что количество африканских стран, из которых в Орел приезжают студенты, значительно возросло по сравнению с предыдущими временами. Поменялась и структура направлений подготовки. Большое количество иностранных студентов приезжает в Орел для того, чтобы стать медиками, экономистами, юристами, инженерами, программистами и строителями. Популярной является и учеба в сфере туризма и сервиса.

ИА «Орелград»