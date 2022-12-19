Беженцы могут получить миллион при трудоустройстве в орловские школы

Профильный департамент рассматривает несколько кандидатов.

Член правительства Орловской области — руководитель департамента образования Орловской области Алексей Карлов 19 декабря выступил с докладом о реализации программы «Земский учитель» на заседании правительства региона. По словам чиновника, в 2022 году удалось трудоустроить в сельскую местность и малые города учителями 16 человек. Среди них четыре выпускника ОГУ, один учитель физкультуры, прибывший из ДНР. Есть еще кандидаты из числа вынужденных переселенцев.

«Семь учителей, которые имеют педагогическое образование. Четыре уже работают в общеобразовательных организациях, три проходят дополнительную проверку. Двое могут стать участниками программы «Земский учитель», — отметил Алексей Карлов.

В следующие годы Орловская область продолжит привлекать молодых педагогов в село единовременными компенсационными выплатами. Одобрена заявка региона на 2023 и 2024 годы – девять человек, прорабатывается запрос еще на 30 вакансий, отметил чиновник.

Напомним, условиями предоставления единовременной компенсационной выплаты учителю являются: возраст до 55 лет включительно на дату подачи документов; наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям; трудоустройство в школу на вакантную должность учителя, включенную в перечень вакантных должностей, с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку зарплаты; принятие учителем обязательства исполнять обязанности в течение 5 лет со дня заключения трудового договора по должности.

ИА «Орелград»