Напряженность на орловском рынке труда снизилась до минимума

На учете в службе занятости состоит всего 1900 человек.

В Орловской области напряженность на регистрируемом рынке труда в декабре снизилась до 0,5 процента от экономически активного населения. В начале текущего года данный показатель составлял 0,8 процента. Такие данные привели в региональном управлении туда и занятости. Сообщается, что в настоящий момент на учете в органах службы занятости состоит всего 1,9 тысячи безработных граждан – это минимальный показатель за последние годы.

«Свыше 1000 человек получают максимальное пособие, более 200 – минимальное, — отметили при этом в ведомстве. — У остальных получателей суммы пособия варьируются между минимальной и максимальной величинами – от 1 500 до 12 792 рублей. В течение года 6,3 тысячи человек получали пособия по безработице. Столько же граждан трудоустроились с помощью службы занятости Орловского региона».

Также в управлении напоминают о том, что в 2023 году размеры минимального и максимального пособий не изменятся, постановление об этом приняло правительство страны. Стоит также отметить, что по сравнению с 1 ноября 2021 года численность официально зарегистрированных безработных в Орловской области уменьшилась примерно на 20 процентов. Год назад уровень фиксированной безработицы составлял 0,7 процента.

Однако не стоит забывать и о скрытой безработице. Так, по итогам проведенного Орелстатом обследования, в Орловской области численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе-октябре 2022 года составила 352,5 тысячи человек. Из них 339,7 тысячи орловцев были заняты в экономике и 12,8 тысячи человек не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели. В соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные.

ИА «Орелград»