Орловцам рекомендовали не томиться в очередях и не звонить в регистратуру

Многие вопросы можно решить с помощью регионального колл-центра, заверяют чиновники.

По сообщению департамента здравоохранения Орловской области, через номер 122 можно записаться к терапевту, педиатру и узким специалистам, вызвать врача на дом.

«Не нужно часами звонить в регистратуру или занимать очередь за талончиком в 6 утра. Специалисты колл-центра запишут вас к нужному специалисту или помогут вызвать врача на дом без лишнего ожидания и потерянных нервов в ожидании ответа», — указано в публикации.

Звонки принимают по будням с 9 до 18. Заявки должны касаться учреждений здравоохранения региона.

Отметим, правительство Орловской области утвердило положение об организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122». Так, минимальное количество попыток дозвона, совершаемое специалистом в случае инициирования обратного дозвона после завершения абонентом вызова, – 2 раза; нормативное максимальное время ожидания для соединения со специалистом службы – 120 секунд. Помимо указанных функций, в центре должны помогать в разрешении конфликтных ситуаций, связанных с качеством предоставленных медицинских услуг.

ИА «Орелград»