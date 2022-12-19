Орловцам запретили запускать фейерверки с крыш и балконов

В городе будут усилены меры противопожарной безопасности.

В Орле ведомства, организации и предприятия различной формы собственности приступили к исполнению требований постановления мэрии «Об усилении мер пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Всем им было рекомендовано провести работу по приведению в пожаробезопасное состояние помещений и проверку готовности к действиям объектовых пожарных дружин при возникновении пожаров. Также было предписано уточнить план эвакуации из помещений с массовым пребыванием людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и освободить пути эвакуации от посторонних предметов, препятствующих эвакуации людей при пожаре.

Кроме того, мэр поручил провести в городе масштабную проверку электросети, организовать дежурство ответственных лиц в период проведения праздничных мероприятий и в процессе проведения массовых мероприятий обеспечить свободное (без ключа) открывание дверей запасных выходов. Также надлежит обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к объектам проведения праздничных мероприятий и источникам противопожарного водоснабжения.

Целый ряд рекомендаций адресован управляющим компаниям, а также собственникам помещений в тех многоквартирных домах, где выбрана непосредственная форма управления. Так, им предписано проверить подвалы, чердаки и технические этажи на предмет размещения в них производств и складов, не имеющих отношения к эксплуатации жилых домов. Исключить несанкционированный допуск граждан в чердачные и подвальные помещения. Также они должны провести разъяснительную работу с жителями по соблюдению правил пожарной безопасности, в том числе при обращении с пиротехническими средствами. Управляющим компаниям поручено исключить запуски фейерверков с крыш домов, балконов и других необорудованных площадок.

В свою очередь отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу Главного управления МЧС было рекомендовано «совместно с органами внутренних дел ужесточить контроль за реализацией пиротехнических изделий в торговых организациях на территории города Орла». Впрочем, данная работа проводится сотрудниками МЧС уже достаточно продолжительное время и на постоянной основе. Управлению образования, спорта и физкультуры мэр поручил провести в образовательных учреждениях города занятия с детьми по правилам пожарной безопасности, безопасности при обращении с пиротехническими изделиями и фейерверками. А управлению по безопасности надлежит организовать работу по распространению памяток среди руководителей организаций и населения по соблюдению требований пожарной безопасности.

ИА «Орелград»