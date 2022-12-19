Простые орловцы задолжали государству сотни миллионов рублей

Информацию о задолженности физических лиц раскрыли налоговики.

В Орловской области по состоянию на 1 декабря 2022 года сумма задолженности физических лиц, то есть простых граждан, по имущественным налогам составила 339,2 миллиона рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года снижение задолженности по имущественным налогам составило 8,8 миллиона рублей, или 2,5 процентных пункта. Такая информация была озвучена на итоговом заседании Общественного совета, который действует при УФНС России по Орловской области.

«Региональный и местные бюджеты области в основном формируются за счет поступлений имущественных налогов с физических лиц. И от того на сколько эффективна будет организована работа по взысканию задолженности с физических лиц, зависит наполняемость бюджетов», — цитирует пресс-служба ведомства выступление начальника отдела урегулирования задолженности физических лиц УФНС России по Орловской области Надежды Смородиновой.

На заседании также выступила начальник отдела оказания государственных услуг УФНС Елена Левушкина. Она рассказал о том, как можно погасить задолженность, не выходя из дома. По ее словам, ФНС сегодня создает такие процессы и сервисы, которые позволяют наладить контакт с налогоплательщиками, обеспечить получение обратной связи и своевременно реагировать на их запросы. На официальном сайте ведомства уже работает более 70 сервисов, помогающих дистанционно взаимодействовать с налоговой службой.

«С их помощью можно оплатить налоги (сервисы «Уплата налогов и пошлин» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»), проверить контрагента (сервис «Прозрачный бизнес»), зарегистрировать бизнес (сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса»), получить выписку из реестра дисквалифицированных лиц (сервис «Реестр дисквалифицированных лиц») и многое другое, — рассказала Елена Левушкина. — О новых проектах службы и новшествах в законодательстве можно узнать на тематических страницах сайта ФНС России. Одна из последних промостраниц посвящена Единому налоговому счету. Информация по теме изложена простым, доступным языком, кроме того, имеются полезные ссылки».

ИА «Орелград»