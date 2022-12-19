«Спецавтобаза» покупает «Ниву», «Весты» и «Гранты»

Коммунальное предприятие Орла обновляет легковой парк на 7,233 млн рублей.

Четыре LADA Granta или эквивалент обойдутся муниципальному предприятию в 3 111 600 рублей. Договор на сайте «Госзакупки» пока не размещен. Примечательно, что на момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок была подана лишь одна. Комиссия приняла решение, что она соответствует требованиям.

Две LADA Vesta или эквивалент за 1,32 млн и 1,27 пока на этапе запроса котировок.

Запрос на Lada Niva Travel или эквивалент за 1,2 млн рублей не привлек поставщиков.

ИА «Орелград»