«Спецавтобаза» покупает «Ниву», «Весты» и «Гранты»

19.12.2022 | 9:04 ЖКХ, Новости

Коммунальное предприятие Орла обновляет легковой парк на 7,233 млн рублей.

Четыре LADA Granta или эквивалент обойдутся муниципальному предприятию в  3 111 600 рублей. Договор на сайте «Госзакупки» пока не размещен. Примечательно, что на момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок была подана лишь одна.  Комиссия приняла решение, что она соответствует требованиям.

Две LADA Vesta или эквивалент за 1,32 млн и 1,27 пока на этапе запроса котировок.

Запрос на Lada Niva Travel или эквивалент за 1,2  млн рублей не привлек поставщиков.

ИА «Орелград»

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