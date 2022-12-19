ТОП влиятельных людей Орловской области –  Ирина Емельянова (38)

Емельянова Ирина Николаевна – руководитель УФНС России по Орловской области, государственный советник Российской Федерации 2 класса.
Назначена руководителем орловской налоговой в марте 2022 года.
В марте 2015 года была назначена на должность руководителя УФНС по Курской области.
В апреле 2014 года назначена заместителем руководителя УФНС по Курской области, а с октября приступила к исполнению обязанностей по руководству управлением.
С 2012 года — начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Курской области.
С 2002 года — заместитель руководителя Межрайонной инспекции.
В 2001 году возглавила отдел работы с налогоплательщиками.
В структуре Федеральной налоговой службы России работает с 1994 года.
В 2000 году закончила Курскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «бухгалтерский учет и аудит», в 2022 году — ФГБОУВО «Курский государственный университет» и получила степень магистра по «юриспруденции».
Родилась в городе Рыльске Курской области.
Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.