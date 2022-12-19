ТОП влиятельных людей Орловской области –  Ирина Емельянова (38)

Емельянова Ирина Николаевна – руководитель УФНС России по Орловской области, государственный советник Российской Федерации 2 класса.

Назначена руководителем орловской налоговой в марте 2022 года.

В марте 2015 года была назначена на должность руководителя УФНС по Курской области.

В апреле 2014 года назначена заместителем руководителя УФНС по Курской области, а с октября приступила к исполнению обязанностей по руководству управлением.

С 2012 года — начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Курской области.

С 2002 года — заместитель руководителя Межрайонной инспекции.

В 2001 году возглавила отдел работы с налогоплательщиками.

В структуре Федеральной налоговой службы России работает с 1994 года.

В 2000 году закончила Курскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «бухгалтерский учет и аудит», в 2022 году — ФГБОУВО «Курский государственный университет» и получила степень магистра по «юриспруденции».

Родилась в городе Рыльске Курской области.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.