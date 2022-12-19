ТОП влиятельных людей Орловской области – Владимир Матвеев (37)

Матвеев Владимир Павлович — руководитель группы компании, первым вошедший в программу Орловской области «Ответственный застройщик».

По данным kartoteka.ru, Владимир Матвеев является генеральным директором ООО «Орел-Реконструкция-Центр», ООО «Холикон-Развитие». В первой компании соучредитель. Также имеет доли в ООО «Специализированный Застройщик «Холикон-Инвест», ООО «Коликом». (В последнее время работает в паре с «ЖИЛСТРОЙ-Инвест» Анатолия Петрова).

В Орле на Наугорском шоссе в 2018 году был заложен первый многоквартирный жилой дом в рамках программы «Ответственный застройщик». «Холикон» получил землю без торгов при условии выделения в собственность муниципалитета 10% площади в новом доме (или другом не старше 5 лет). В 2019 году по этой же программе началось строительство на улице Раздольной, в 2020 – на Широко-Холодной, в 2021 – на Автовокзальной.

Стоит отметить, что «Холикон» возвел здания Арбитражного суда Орловской области и Пенсионного фонда, крытый паркинг на улице Максима Горького.

Кандидат философских наук, библиофил, коллекционер, краевед.

Родился в Красноярске.

Сын застройщика Владимир Матвеев возглавляет Орловский государственный институт культуры.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.