В Орле осужденный погасил уголовный долг перед государством

Сделать это ему помогли судебные приставы, намекнувшие на ужесточение санкций.

В Орле местный житель, чтобы избежать замены штрафа другим видом уголовного наказания, поспешил рассчитаться с задолженностью. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Орловской области. Ранее мужчина был осужден за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Суд назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 450 тысяч рублей, выплатить который осужденный был обязан в доход федерального бюджета.

«В Межрайонном отделении судебных приставов по особым исполнительным производствам на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданина, — уточнили в УФССП России по Орловской области. — После обращения должника в суд, ему была предоставлена рассрочка платежа на 36 месяцев с выплатами в размере свыше 12 тысяч рублей. Оплатив часть задолженности, гражданин перестал вносить остальные платежи, в связи с чем судебный пристав-исполнитель обратился в суд с представлением о замене должнику уголовного штрафа иным видом уголовного наказания».

Это означает, что осужденный по решению суда мог получить более строгое наказание, вплоть до реального лишения свободы. Вероятно, такая перспектива не показалась ему привлекательной. Он понял всю серьезность положения и погасил сумму задолженности в полном объеме. После этого исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

ИА «Орелград»