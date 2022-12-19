Власти определились с подрядчиком для «Титаника»

На заседании правительства Орловской области 19 декабря утвердили результаты отбора вне конкурсных процедур.

Всего было подано 12 предложений. О критериях оценки рассказал руководитель департамента дорожного хозяйства и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин. У компаний должен быть опыт в строительстве объектов стоимостью около 900 млн рублей, она должна иметь необходимые допуски, ресурсы. В финал вышли трое. Наибольшее число баллов набрало ООО «Стрела» из Московской области.

Перед компанией поставлены задачи: выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ. Примечательно, что еще в 2022 году подрядчику должны направить 1 миллиард рублей. Финансирование в 2023 году составит 1,75 млрд рублей. Последний платеж в 2024 году – 0,262 млрд рублей. Итоговая цена контракта – 2,989 млрд рублей.

Напомним, «Орелгосзаказчик» проводил два открытых конкурса в электронной форме. На первый не было заявок вовсе. Заявки на второй были отклонены электронной торговой площадкой. Торопясь освоить деньги, руководство региона приняло решение обойтись без конкурсных процедур. КУ ОО «Орелгосзаказчик» перешло на прямой запрос предложений.

ИА «Орелград»