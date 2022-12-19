Власти решили не экономить на ремонте Мценской ЦРБ

Из заявок на работы выбрали подрядчика с наибольшей ценой.

Контракт планируют подписать с московским ООО ГК «Стройэлектромонтаж». Цена равна начально — 129 237 290 рублей.

Участников открытого конкурса оценивали руководитель департамента дорожного хозяйства и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин, руководитель КУ ОО «Орелгосзаказчик» Александр Ященко, заместитель последнего Руслан Орлов. Комиссия отметила не только предложенные цены, но опыт, квалификацию, наличие финансовых ресурсов и ряд других показателей.

Капитальный ремонт поликлиники БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» включает устройство вентилируемого фасада, ремонт внутренних помещений с заменой облицовки стен и напольного покрытия, замену окон входных групп и укладку асфальта вокруг, ремонт кровли, лифтовой шахты и самого лифта, систем вентиляции и кондиционирования, отопления, электроснабжения, водоснабжения, канализации.

Авансирование работ предусмотрено в размере 50% от цены контракта. Часть средств подрядчик должен получить до конца 2022 года, в пределах лимитов бюджетных обязательств. Все работы должны быть завершены в конце декабря 2023 года, указано в проекте контракта на сайте «Госзакупки».

Отметим, не раз звучали упреки, что выбор подрядчика по наименьшей цене – порочен. С такими компаниями чаще всего в итоге возникают проблемы.

Арбитражный суд Московской области рассматривает иск к выбранному подрядчику на сумму свыше 15 млн рублей.

ИА «Орелград»