Бывший пруд «Дубравы» стал предметом судебного спора

Точку в споре о дне пруда поставил Орловский областной суд.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, поставлена точка в споре о земельном участке, на котором раньше располагался пруд санатория «Дубрава». Апелляционная инстанция оставила без изменения решение суда первой инстанции, которым были отменены постановления главы администрации Неполодского сельского поселения Орловского района о предоставлении в аренду двух земельных участков. Договоры аренды признаны недействительными, земельные участки изъяты из чужого незаконного владения.

Как уточнили в облсуде, иск к администрации Орловского муниципального округа и двум местным жителям подал прокурор Орловского района, действовавший в интересах субъекта Российской Федерации, то есть Орловской области. Как установил суд первой инстанции, собственником спорной земли была Орловская область, с согласия которой им владело ГУП «Санаторий Дубрава». Администрация сельского поселения, вынося свои постановления, нарушила требования Земельного кодекса. Дело в том, что предоставленные в аренду ответчикам земельные участки находятся в границах незавершенного строительством водного объекта, находящегося в оперативном управлении.

Так это или нет, пришлось выяснять довольно долго. Минувшим летом для этого судом даже было назначено проведение комплексной судебной гидролого-землеустроительной экспертизы. Она установила, что на исследованном участке расположены гидротехнические сооружения. А береговая линия при нормальном подпорном уровне пруда пересекает границу земельного участка, учтенную в ЕГРН. Кроме того, спорные земельные участки накладываются на участок, отведенный когда-то под строительство санатория в урочище Дубрава.

«При изложенных обстоятельствах, судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции, оставив решение Орловского районного суда без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения», — резюмирует пресс-служба Орловского областного суда.

ИА «Орелград»