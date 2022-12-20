Депутатов окружного Совета наказали по требованию прокуратуры

Сразу несколько парламентариев попали под запрет занимать должности.



Орловский окружной Совет народных депутатов на своем заседании рассмотрел представление прокуратуры Орловской области об устранении нарушений в сфере исполнения законодательства о противодействии коррупции. Также было рассмотрено письмо губернатора аналогичного содержания. Дело в том, что сразу несколько народных избранников попались на неправильном заполнении отчетов о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

В результате Совет вынес однотипные постановления о привлечении провинившихся к ответственности. Например, для Нины Губаревой такой мерой оказалось освобождение от должности в комитете по правовому регулированию, социальным вопросам, делам молодежи и связи с общественными объединениями. Кроме того, ей и еще четверым парламентариям – Александру Перелыгину, Александру Логвинову, Андрею Гришину и Александру Агафонову запрещено занимать должности в Орловском окружном Совете народных депутатов до прекращения срока их полномочий.

Кроме того, всем им в целях недопущения в дальнейшем представления неполных или недостоверных сведений в своих отчетах рекомендовано руководствоваться Методическими рекомендациями по подаче таких сведений, разработанными Министерством труда и социальной защиты РФ. Решения окружного совета вступили в силу незамедлительно. Также парламент постановил уведомить о принятии указанных решений губернатора Орловской области в течение пяти календарных дней со дня их принятия.

ИА «Орелград»