Гаишники проверили состояние дороги к усадьбе Тургенева

Проверку провели сотрудники отделения ГИБДД МО МВД «Мценский».

В Мценском районе сотрудники местного отделения ГИБДД на постоянной основе производят надзор за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети на территории своего обслуживания. Так, на днях они провели выездное обследование технического состояния двух важных дорог: Северного подъезда к городу Мценску и подъезда к музею-усадьбе «Спасское-Лутовиново», где, напомним, расположен музей Ивана Тургенева. Впрочем, полицейские отмечают, что по указанным выше дорогам также проходят маршруты движения школьных и рейсовых автобусов.

«Произведенным обследованием на данных автодорогах полицейскими выявлен ряд недостатков в содержании улично-дорожной сети, — сообщается на сайте Управления ГИБДД Орловской области. — Это — отсутствие дорожных знаков, сигнальных столбиков, повреждение пешеходных ограждений, дефекты дорожной горизонтальной разметки, наличие неисправных пешеходных светофоров Т-7 на нерегулируемом пешеходном переходе. По результатам обследования полицейскими собственнику автодороги было внесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований».

А чуть ранее сотрудники отделения ГИБДД ОМВД по Малоархангельскому району провели выездное обследование, в рамках надзора за содержанием улично-дорожной сети, автодороги «Малоархангельск-Прогресс-Луковец-Губкино-Малоархангельск». По результатам мероприятия государственным инспектором ГИБДД в комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения была направлена информация о необходимости рассмотрения ряда вопросов, касающихся недостатков улично-дорожной сети обследуемого маршрута.

«Содержание дорог оказывает существенное влияние на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а также на тяжесть их последствий», — напомнили в УГИБДД.

Об этом говорит и статистика. Так, за 10 месяцев 2022 года за нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД в Орловской области было возбуждено 387 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц. В органы прокуратуры было направлено 238 информаций о выявленных на дорогах дефектах и недостатках, в областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения – еще 236 таких информаций.

ИА «Орелград»