Главврачом больницы им. Семашко назначен Павел Сергеев

Ранее он руководил Поликлиникой №2 города Орла.

О кадровых перестановках сообщает «ОрелТаймс». С предыдущим руководителем БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им Н.А. Семашко» Игорем Дробязгиным не продлен контракт, ранее сообщало издание. Он возглавлял учреждение здравоохранения с 2015 года.

Информация о главвраче на сайте больницы пока не изменилась. Место работы в соцсетях пока не поменял и Павел Сергеев. Отметим, ранее он возглавлял управление здравоохранения Орловской области, был главврачом Колпнянской ЦРБ. Начинал Павел Сергеев карьеру медбратом-анестезистом.

ИА «Орелград»