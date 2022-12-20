Клычков прокомментировал закрытие центра ядерной медицины в Орле

Сеть медицинских центров «ПЭТ-Технолоджи» специализируется на диагностике и лечении онкозаболеваний.

«Компания прислала письмо, что они экономически не видят целесообразности тут работать, — прокомментировал вопрос подписчика губернатор Орловской Области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях 19 декабря. — Мы договорились, что до конца года пациенты будут доставляться до Брянска, после — в Москву».

С помощью специалистов «ПЭТ-Технолоджи» можно было отследить эффективность химиотерапии, проконтролировать состояние онкопациентов после операций. Высокоточное оборудование позволяло корректировать схемы лечения и строить планы хирургического вмешательства. Орловский центр ядерной медицины находился у онкодиспансера.

Региональные подразделения сети «ПЭТ-Технолоджи» оказывают услуги ПЭТ/КТ-диагностики по направлениям врачей-специалистов бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования, а также на платной основе, указано на сайте компании.

ИА «Орелград»