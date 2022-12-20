Клычков прокомментировал закрытие центра ядерной медицины в Орле

20.12.2022 | 9:53 Медицина, Новости

Сеть медицинских центров «ПЭТ-Технолоджи» специализируется на диагностике и лечении онкозаболеваний. 

«Компания прислала письмо, что они экономически не видят целесообразности тут работать, — прокомментировал вопрос подписчика губернатор Орловской Области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях 19 декабря. — Мы договорились, что до конца года пациенты будут доставляться до Брянска, после — в Москву».

С помощью специалистов «ПЭТ-Технолоджи» можно было отследить эффективность химиотерапии, проконтролировать состояние онкопациентов после операций. Высокоточное оборудование позволяло корректировать схемы лечения и строить планы хирургического вмешательства. Орловский центр ядерной медицины находился у онкодиспансера.

Региональные подразделения сети «ПЭТ-Технолоджи» оказывают услуги ПЭТ/КТ-диагностики по направлениям врачей-специалистов бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования, а также на платной основе, указано на сайте компании.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования