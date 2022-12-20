Клычкову понадобилось управление по музейно-выставочной деятельности

Стало известно, какой будет структура нового департамента культуры.

Как уже рассказывал «Орелград», губернатор Андрей Клычков ранее принял решение о создании департамента культуры Орловской области. Теперь он же утвердил структуру нового ведомства, которое начнет свою работу с 1 января 2023 года. В состав департамента войдут: управление региональной культурной политики; управление по туризму и музейно-выставочной деятельности; отдел архивов; отдел планирования, финансов, бюджетного учета и отчетности; отдел ведомственного контроля и правовой работы. Курировать департамент будет первый заместитель губернатора.

Андрей Клычков отдельно также утвердил положения о каждом структурном подразделении департамента. Например, управление по туризму и музейно-выставочной деятельности в качестве основной задачи получило обеспечение полномочий по реализации государственной политики в указанной сфере. Его сотрудники будут разрабатывать проекты законов Орловской области, указов и распоряжений губернатора, постановлений и распоряжений правительства по вопросам туризма. Также они будут участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в подведомственной сфере деятельности, рассматривать обращения граждан, их заявления и жалобы, связанные с туризмом и музеями. Еще одна задача заключается в «участии в способствовании развитию благотворительности, меценатства и спонсорства в области культуры», а также «в осуществлении протекционизма (покровительства) в области культуры по отношению к наименее экономически и социально защищенным слоям и группам населения».

Управление должно будет участвовать и в подготовке к публикации для сведения населения ежегодных данных о социокультурной ситуации в подведомственной сфере деятельности, проводить работу, связанную с принятием решения об управлении музейными предметами и коллекциями, находящимися в государственной собственности Орловской области. Кстати, на это же ведомство возложены функции по осуществлению регионального государственного контроля за состоянием Музейного фонда Российской Федерации. Также сотрудники вновь испеченного управления будут обязаны оказывать поддержку местным народным художественным промыслам, в том числе в вопросах организационно-технического обеспечения деятельности художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Орловской области.

ИА «Орелград»