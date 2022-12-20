На руках у орловцев оказалось почти 37 тысяч «стволов»

Оружейную статистику привели в региональном управлении Росгвардии.

В Орловской области на учете Центра лицензионно-разрешительной работы состоит свыше 22 тысяч граждан, в собственности у которых находится почти 37 тысяч единиц оружия. Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, основное количество «стволов» составляют охотничьи ружья, а меньшее количество приходится на травматическое, газовое и сигнальное оружие. Контроль в данной сфере ведется крайне жесткий, поэтому силовики напоминают орловцам о возможной ответственности за различные нарушения.

«Несвоевременная уплата административного штрафа влечет аннулирование лицензий и разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия, — говорят в управлении Росгвардии. — Ружья и боеприпасы должника изымают, а его самого ждет до 15 суток ареста и взыскание неуплаченных штрафов в двукратном размере. Привлечение к ответственности не освобождает правонарушителя от обязанности погасить задолженность».

Как пояснил начальник ЦЛРР регионального управления Росгвардии Виктор Ермаков, действующее законодательство Российской Федерации предоставляет гражданину десять суток на обжалование постановления по делу об административном правонарушении и 60 – на уплату полной суммы штрафа.

«Поэтому уже через 70 дней уклониста ждет еще одно, уже более строгое наказание», — предупредил полковник полиции.

Ранее сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы напомнили жителям Орловской области о необходимости своевременной регистрации оружия. Приобретенное оружие, в том числе пневматическое с дульной энергией свыше 7,5 Дж и охотничье метательное стрелковое, подлежат регистрации по месту жительства в двухнедельный срок со дня его приобретения.

За нарушение сроков ответственность предусмотрена частью 1 статьи 20.11 КоАП РФ. Она влечет для нарушителя наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей, пояснил Виктор Ермаков. Постановку на учет гражданского оружия необходимо осуществить не позднее двух недель со дня его приобретения по лицензии. Столько же времени дается на регистрацию уже состоящего на учете оружия в случае смены места жительства или паспортных данных владельца.

ИА «Орелград»