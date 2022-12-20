Орловцам пригрозили штрафами за вырубку елок

В преддверии Нового года жителей региона предостерегли от незаконной рубки деревьев.

Региональное Управление МВД напомнило жителям Орловской области об ответственности, предусмотренной законодательством за незаконную вырубку лесных насаждений. Подобные правонарушения периодически выявляются в течение всего года. Однако перед Новым годом вероятность их совершения растет. Ведь рубка в лесу елки для новогодних праздников тоже подпадает под санкции КоАП РФ, а в некоторых случаях поход в лес может обернуться возбуждением уголовного дела.

«В преддверии новогодних праздников для предупреждения незаконной рубки хвойных деревьев в орловских лесничествах организованы мобильные дежурные группы из работников лесной охраны и полиции, в чьи обязанности входит предотвращение незаконной рубки, — сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области. — За незаконную рубку, повреждение лесных насаждений в соответствии со ст. 8.28 КоАП РФ предусмотрен административный штраф для граждан в размере от 3000 до 4000 рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей».

Размеры штрафов возрастают в случае, если нарушитель при рубке использовал механизмы, авто- и мототранспорт или самоходные машины, а также если рубка совершена в лесопарковом зеленом поясе. Также возможна конфискация орудия совершения административного правонарушения. Если сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превышает 5000 рублей, то возникает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 260 Уголовного кодекса РФ.

К слову, в этом году в Орловской области сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 260 Уголовного кодекса РФ, и выявлено 20 административных правонарушений в сфере лесопользования. В 16 случаях протоколы были составлены по ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах), в четырех — по ст. 8.31 КоАП РФ (нарушение правил санитарной безопасности). Нарушители были наказаны различными административными штрафами.

«УМВД России по Орловской области и его структурными подразделениями в целях повышения эффективности работы по декриминализации сферы лесопромышленного комплекса осуществляются мероприятия, направленные на профилактику и выявление фактов незаконной транспортировки, порубки, заготовки лесных насаждений и лесопиломатериалов на территории региона, — предупредили в УМВД. — Если вам известно о случаях незаконной порубки лесных насаждений, сообщите об этом по телефону дежурной части территориального органа внутренних дел по телефону 02 (с мобильного 102) или в дежурную часть УМВД по номеру (4862) 43-32-32».

ИА «Орелград»