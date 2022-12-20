Парахин выделил 16 миллионов на физкультуру

Средства будут направлены на рост числа орловцев, занимающихся спортом.

Мэр Юрий Парахин утвердил ведомственную целевую программу «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2023-2025 годы». Общий объем ее финансирования составляет 15,88 миллиона рублей, в том числе 13 миллионов — из бюджета города Орла. Оставшиеся 2,88 миллиона должны поступить из внебюджетных источников. Главная цель программы — вовлечение максимально возможного числа жителей областного центра в систематические занятия физической культурой и спортом, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, пропаганда активного и здорового образа жизни.

Согласно планам, к декабрю 2025 года удельный вес жителей города, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, должен составить 53 процента. Программой предусмотрено проведение ремонтных работ и обустройство имеющихся спортивных сооружений, в том числе по месту жительства. Из паспорта следует, что физкультура и спорт являются важнейшим фактором, обеспечивающим нравственное и физическое развитие населения, а также социальную стабильность и развитие общества.

«По мере возрастания роли физической культуры и спорта в обществе она перерастает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей, — считают в городской администрации. — В последние годы остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий обучения, труда, отдыха и состояния окружающей среды, низкую устойчивую мотивацию к регулярным занятиям физической культурой и спортом».

Общая ситуация с физкультурой и массовым спортом в настоящее время характеризуется недостаточным уровнем обеспеченности населения спортивными сооружениями и неудовлетворительным техническим состоянием многих из них. К числу проблем власти также относят нехватку спортивного инвентаря и оборудования в образовательных учреждениях, спортивных школах, на спортивных сооружениях для обеспечения образовательного и учебно-тренировочного процесса.

Также они сетуют на снижение интереса и потребности большинства людей к занятиям физической культурой и спортом в свободное время, в том числе самостоятельно, на отсутствие устойчивой мотивации и материальной заинтересованности у специалистов высокой квалификации в работе со спортивным резервом и населением по месту жительства. Согласно официальным данным, в Орле систематически занимаются физической культурой и спортом 123,7 тысячи человек, что составляет 43,5 процента от общего количества жителей в возрасте от 3 до 79 лет.

ИА «Орелград»