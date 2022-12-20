Рекламу займов на заборе в Орле признали незаконной

Орловские антимонопольщики вынесли решение по делу о рекламе микрозаймов.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области завершила рассмотрение дела, возбужденного по факту распространения рекламы микрокредитной компании, зарегистрированной в городе Раменское Московской области. Дело было рассмотрено в присутствии представителей Отделения по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО. Началось все с того, что в июле 2022 года в адрес Управления ФАС по Орловской области из ГУ по ЦФО Банка России поступила информация о распространении в Орле наружной рекламы финансовых услуг. Речь в ней шла о предоставлении различных видов займов подмосковной микрокредитной компанией.

Банковские работники заподозрили, что реклама микрозаймов распространяется с нарушением требований статьи 28 Закона «О рекламе». Антимонопольщики лично посетили указанное место и осмотрели рекламу. Судя по описанию, выглядела она так: на кирпичном заборе, примыкающем к зданию на улице Гагарина, была расположена рекламная конструкция с текстовой информацией. Последняя предлагала желающим займы до зарплаты, до пенсии и просто потребительские займы. При этом в качестве иллюстрации были использованы стилизованные изображения рук и денежных купюр.

По результатам выезда был составлен акт осмотра и фиксации рекламы. Антимонопольщики пришли к выводу, что в рекламе отсутствовало указание на организационно-правовую форму лица, предоставляющего финансовую услугу. Как впоследствии выяснилось, сделано это было неслучайно. По информации ГУ Банка России по ЦФО сведения о микрокредитной компании были исключены из государственного реестра микрофинансовых организаций еще в ноябре 2021 года. В результате специально созданная комиссия УФАС решила признать ненадлежащей рекламу, рекламодателем и рекламораспространителем которой является исключенная из реестра компания.

При этом предписание о прекращении нарушения требований законодательства РФ о рекламе было решено не выдавать. Однако комиссия постановила передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Орловского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в установленном порядке. Добавим, что данное решение может быть обжаловано в арбитражном суде.

ИА «Орелград»