ТОП влиятельных людей Орловской области – Василий Новиков (35)

Новиков Василий Федорович – председатель Орловского городского Совета.

Впервые был избран главой представительного органа Орла в 2015 году.

С 2010 по 2015 год — заместитель председателя правительства Орловской области, руководитель агропромышленного блока.

С 2002 по 2010 год — заместитель директора ЗАО «Микояновский мясокомбинат».

С 1995 по 2001 Василий Новиков трудился на руководящих должностях в ОАО «Саратовгражданстрой», ПО «Романовская агропромхимия», МПО ЖКХ Романовского района Саратовской области.

В 2002 году окончил Поволжский кооперативный институт Центросоюза РФ по специальности «Юриспруденция».

Родился в поселке Романовка Саратовской области.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.