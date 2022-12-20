В Мценске спустя 80 лет нашли чудом спасенную икону

Православная святыня уже пожертвована в мценский храм.

Троицкий храм города Мценска получил в дар от жертвователя икону одного из самых почитаемых православными христианами святых — Николая Чудотворца. Ее приходу подарил житель города Юрий Новиков. Удивительно, но эта святыня десятки лет считалась пропавшей и безвозвратно утерянной. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, святыню мужчина обнаружил при сносе недавно купленного им старого дома, икона была замурована в стене.

«Юрий Николаевич вскоре стал искать информацию о святом образе, — говорят в митрополии. — И выяснил, что ранее икона находилась в Никольском соборе Мценска, который разрушили еще в 40-е годы XX века. Чтобы спасти святыню от поругания богоборцев, прежние хозяева снесенного дома (прихожане Никольского собора) надежно спрятали ее в стене».

Вскоре хозяева дома умерли, а их родные о спрятанной иконе, вероятно, попросту забыли. И только сейчас при проведении строительных работ икона была найдена и извлечена из своего тайника. Вероятно, владелец дома вполне мог бы оставить ее себе. Но он решил, что икона после реставрации обязательно должна вернуться в храм. А сам процесс дарения иконы Николая Чудотворца он приурочил ко дню памяти этого святого, который отмечается 19 декабря.

Напомним, несколькими днями ранее в орловском храме иконы Божией Матери «Взыскание погибших», расположенном на Наугорском кладбище, появилась частица Гроба Господня. Как сообщал информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, святыню в дар храму передала настоятельница Горненского русского женского монастыря в Иерусалиме игумения Екатерина (Чернышева) вместе с сестрами. Она уже доступна для поклонения орловских верующих, храм на Наугорском кладбище открыт ежедневно с 9:00 до 14:00.

«Гроб Господень (или тридневное Ложе Иисуса Христа) — это гробница в Иерусалиме вблизи Голгофы, где было положено тело Спасителя после распятия, — объясняет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — Это величайшая из святынь христианства, свидетельство и символ чуда Воскресения Христова».

ИА «Орелград»