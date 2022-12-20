В Орле девушке-инвалиду незаконно отказали в жилье

Права льготницы в судах трех инстанций отстояла прокуратура.

Логическая точка поставлена в непростом судебном процессе, который был инициирован прокуратурой Болховского района еще в марте 2022 года. Как следует из сообщения надзорного ведомства, подаче иска в суде предшествовало проведение проверки по обращению жительницы города Орла, которая в несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения родителей. Девушка является бывшей воспитанницей Болховского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками, инвалидом по зрению 1-й группы.

«Установлено, что по причине бездействия сотрудников БСУ СО ОО «Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками» девушка своевременно не была поставлена на учет граждан, нуждающихся в обеспечении жилым помещением по договору найма, — говорится в информации прокуратуры. — На основании договора дарения девушке принадлежит комната, которая расположена в коммунальной квартире. При этом указанное жилое помещение не соответствует требованиям, предъявляемым к жилым помещениям для инвалидов по зрению».

По мнению прокуратуры, «в связи с наличием у девушки жилой площади администрация города Орла не учла, что проживание инвалида по зрению в указанной квартире фактически невозможно». Чиновники отказали ей в постановке на учет в качестве нуждающейся во внеочередном предоставлении жилья. В целях защиты прав и интересов девушки-инвалида прокуратура Болховского района обратилась в суд с иском о возложении на администрацию Орла обязанности поставить ее на учет и предоставить благоустроенное жилое помещение.

Иск прокурора Болховского района впервые был рассмотрен Советском районном суде города Орла в конце марта. Суд тогда полностью удовлетворил исковые требования. Однако администрация Орла обжаловала не понравившееся ей решение сначала в апелляционном, а затем и в кассационном порядке. Добиться желаемого ей не удалось — Орловский областной суд, а затем и Первый кассационный суд общей юрисдикции поддержали позицию прокурора Болховского района, оставив решение суда первой инстанции без изменения. Таким образом, апелляционная и кассационная жалобы администрации города Орла были оставлены без удовлетворения, а в настоящее время девушка уже обеспечена благоустроенным жильем в областном центре.

ИА «Орелград»