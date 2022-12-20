В Орле одурманенный юноша запутался в рельсах

Молодой человек вызвал подозрение своим поведением и был задержан.

В Орле на железнодорожном переходе на перегоне между станциями «Цон» и «Кромская» транспортной полицией была выявлен 24-летний гражданин, у которого при себе оказался сверток с «синтетикой» — наркотическим средством N-метилэфедроном. Последнее было изъято у него в ходе личного досмотра. Подробности случившегося поведали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками линейного отдела МВД России на станции «Орел» на пешеходном переходе через железнодорожные пути на перегоне между станциями «Цон» и «Кромская» был выявлен и доставлен в дежурную часть молодой человек, по внешним признакам находившийся в состоянии опьянения, — рассказали в ведомстве. — При проведении личного досмотра у безработного уроженца одного из соседних государств 1998 года рождения обнаружили и изъяли прозрачный пакетик с кристаллическим веществом белого цвета».

Данное вещество было направлено на экспертизу. Согласно справке об исследовании содержимое свертка является наркотическим средством – N-метилэфедроном, а масса изъятого наркотика составила 0,23 грамма. Со слов задержанного, «синтетику» он приобрел бесконтактным способом через тайник-закладку для личного употребления без цели сбыта. В настоящий момент органами дознания Линейного отдела МВД России на станции «Орел» в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение и хранение наркотического средства в значительном размере). Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

ИА «Орелград»