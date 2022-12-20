В Орловской области на дистант ушло дополнительное образование

Часть общеобразовательных школ закрыта на карантин.

Оперативные данные по ОРВИ озвучил 19 декабря в прямом эфире в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Принято решение о дистанте в дополнительном образовании, чтобы минимизировать перемешивание групп и детей», — сообщил глава региона.

Полностью закрыты на карантин девять школ, в которых 1638 обучающихся.

«Самая непростая ситуация в Залегощенском районе – пять школ, 482 обучающихся. По этому району проводятся особые мониторинговые мероприятия», — отметил Андрей Клычков.

Частично закрыты классы в 56 школах — 292 класса (это 5,5% всех обучающихся области).

Андрей Клычков подчеркнул, что заметна стабилизация по ковиду, но большой процент заражаемости по гриппу и ОРВИ.

«Неделя до каникул, будем мониторить, в каждом конкретном случае будет приниматься решение», — сказал Андрей Клычков.

Накануне департамент здравоохранения сообщил, что закрыта плановая диспансеризация. Запрещено посещение стационаров посторонними, также прекратили работу дневные стационары.

ИА «Орелград»