В Орловской области на дистант ушло дополнительное образование

20.12.2022 | 9:20 Важное, Новости, Образование

Часть общеобразовательных школ закрыта на карантин.

Фото Администрации Болховского района

Оперативные данные по ОРВИ озвучил 19 декабря в прямом эфире в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Принято решение о дистанте в дополнительном образовании, чтобы минимизировать перемешивание групп и детей», — сообщил глава региона.

Полностью закрыты на карантин девять школ, в которых 1638 обучающихся.

«Самая непростая ситуация в Залегощенском районе – пять школ, 482 обучающихся.  По этому району проводятся особые мониторинговые мероприятия», — отметил Андрей Клычков.

Частично закрыты классы в 56 школах — 292 класса (это 5,5% всех обучающихся области).

Андрей Клычков подчеркнул, что заметна стабилизация по ковиду, но большой процент заражаемости по гриппу и ОРВИ.

«Неделя до каникул, будем мониторить, в каждом конкретном случае будет приниматься решение», — сказал Андрей Клычков.

Накануне департамент здравоохранения сообщил, что закрыта плановая диспансеризация. Запрещено посещение стационаров посторонними, также прекратили работу дневные стационары.

ИА «Орелград»

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