В Орловской области пополнили автопарк соцучреждений

Машины и автобусы 20 декабря получили учреждения здравоохранения, школы.

Всего 84 единицы техники, написал губернатор Андрей Клычков в соцсетях. Среди них 14 скорых и 15 автомобилей для медиков. На последних перевозят биологические материалы, доставляют лекарства в отдаленные уголки области, возят врачей на вызовы. Скоро на маршруты выйдут и 55 новых школьных автобусов.

Андрей Клычков поручил оперативно оформить все необходимые документы и в кратчайшие сроки задействовать всю технику.

Отметим, обновление автопарка происходит за счет федерального бюджета.

ИА «Орелград»