В Орловской области пополнили автопарк соцучреждений

20.12.2022 | 11:38 Новости, Общество

Машины и автобусы 20 декабря получили учреждения здравоохранения, школы.

 

Всего 84 единицы техники, написал губернатор Андрей Клычков в соцсетях. Среди них 14 скорых и 15 автомобилей для медиков. На последних перевозят биологические материалы,  доставляют лекарства в отдаленные уголки области, возят врачей на вызовы. Скоро на маршруты выйдут и 55 новых школьных автобусов.

Андрей Клычков поручил оперативно оформить все необходимые документы и в кратчайшие сроки задействовать всю технику.

Отметим, обновление автопарка происходит за счет федерального бюджета.

ИА «Орелград»

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