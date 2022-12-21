Новый бюджет Орла будет меньше предыдущего

21.12.2022 | 15:02 Новости, Экономика

В 2023 году планируется потратить почти на 3 миллиарда рублей меньше, чем в 2022.

Депутаты городского Совета на своей очередной сессии приняли бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024-2024 годов. По данным парламентской пресс-службы, его основные характеристики на 2023 год таковы: общий объем доходов составит 10,987 миллиарда рублей, расходов – 11,946 миллиарда. Общий объем доходов бюджета на 2024 год запланирован пока в объеме 8,246 миллиарда рублей, на 2025 год – 7,775 миллиарда. Соответственно общий объем расходов в указанные годы составит 8,229 и 7,197 миллиарда рублей.

«Сегодня утвержден бюджет нашего города, по которому Орел будет жить в следующем году, — так прокомментировал принятый документ спикер Орловского горсовета Василий Новиков. — Принятию главного финансового документа предшествовала большая работа: он прошел публичные слушания, заседание согласительной комиссии, а также профильного комитета. Мы видим, что он сохранил свою социальную направленность. Убежден, что совместными усилиями мы исполним бюджет».

Отметим, что на том же заседании были приняты очередные поправки в бюджет уходящего года. Соответствующий проект был внесен в городской парламент мэром. В результате были утверждены основные характеристики бюджета города Орла на 2022 год, которые значительно превышают параметры бюджета будущего года. Так, общий объем доходов утвержден в сумме 13,153 миллиарда рублей, общий объем расходов — в сумме 14,298 миллиарда. Таким образом, бюджет уходящего года пока примерно на четверть превосходит бюджет года наступающего.

Добавим также, что прогнозируемый дефицит бюджета города Орла на 2022 год остался прежним – он планируется в сумме 1,145 миллиарда рублей, что составляет 38,8 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. При этом верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года установлен в сумме 2,57 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования