Опасный участок нашли на трассе Орел – Тамбов

Потенциально опасный участок дороги был выявлен сотрудниками ГИБДД.

В Орловской области сотрудники ГИБДД продолжают в плановом порядке проводить выездные обследования дорожного покрытия не только на дорогах местного значения, но и на федеральных автотрассах. Как рассказали в управлении ГИБДД по региону, очередной такой выезд в Ливенском районе провели сотрудники Госавтоинспекции. Это было профилактическое мероприятие по обследованию автодороги федерального значения Орел-Тамбов. В ведомстве подчеркнули, что внимание проверяющих привлек потенциально опасный для участников дорожного движения участок данной трассы, расположенный в районе 136-137 километров.

«В ходе профилактического мероприятия выявлены значительные нарушения законодательства по содержании дорог, в частности значительная ямочность, выбоины, наличие стекловидного льда на проезжей части, — рассказали в УГИБДД Орловской области. — По результатам обследования в адрес собственника дороги направлено официальное предостережение. Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание, что выявленные нарушения достаточно серьезны по своему содержанию и влияют на безопасность дорожного движения. Владельцы автомобильных дорог, ответственные за содержание улично-дорожной сети, должны понимать, что именно от состояния проезжей части зачастую зависит не только возможность водителя совершить тот или иной маневр, но и вероятность избежать аварийной ситуации, сберечь чью-то жизнь».

В ведомстве сделали особый акцент на том, что подобные обследования проводятся регулярно. Их основная цель заключается в предупреждении совершения дорожно-транспортных происшествий как в пределах городской черты, так и вне городов. В зимний период увеличивается количество участков с разрушенным дорожным полотном, подметили также в ГИБДД, Это не только снижает комфорт пользования дорогой, но и может привести к авариям.

Добавим, что для контроля основных эксплуатационных качеств автодорог инспекторы дорожного надзора применяет специальные приборы, в том числе рейку дорожную универсальную марки КП 231 РДТ. Ее и другие приборы и инструменты в подразделения Госавтоинспекции прислали в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

ИА «Орелград»