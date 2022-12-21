Орловские спасатели получили новые машины

Автопарк МЧС России по Орловской области пополнился шестью единицами техники.

Это три пожарные автоцистерны повышенной проходимости, экскаватор, автобус для перевозки сотрудников и автомобиль материально-технического обеспечения, сообщает портал правительства региона. Торжественная церемония вручения прошла 21 декабря.

Накануне, 20 декабря, новую технику принимали на центральной площади Орла школы и больницы. За счет федерального бюджета приобретены 55 автобусов для учащихся, 14 скорых и 15 легковых машин для доставки медиков, лекарств и биологических материалов.

ИА «Орелград»