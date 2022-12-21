Полицейский Дед Мороз замечен в Орле

В областном центре начал работать новогодний экипаж отдела ГИБДД.

На улицах Орла заметили необычный новогодний экипаж, который не только поздравлял водителей с наступающим Новым годом, но и напоминал им о мерах безопасности при перевозке детей. Речь идет о старте ставшей уже традиционной ежегодной общероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». В ее рамках сотрудники полиции напоминают, в том числе, повстречавшимся им детям о безопасном поведении на улице, дома, на дороге, а также поздравляют их с наступающим Новым годом, дарят полезные подарки и сладости.

«Полицейский Дед Мороз и Снегурочка вручали ребятам тематические раскраски и напоминали им и водителям о необходимости применения ремней безопасности, — сообщается на сайте управления ГИБДД Орловской области. — Сказочные герои поздравили с наступающими праздниками и детей-пешеходов. Ребята отвечали на их вопросы, касающиеся правил перехода через проезжую часть. Юным участникам дорожного движения полицейский Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки».

В рамках данной акции в преддверии зимних каникул и в целях обеспечения контроля за использованием детских удерживающих устройств, предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров представители отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу провели профилактическое мероприятие «В Новый год без ДТП». Сообщается, что сотрудники Госавтоинспекции организовали рейд на территории областного центра, целью которого было выявление водителей, перевозящих детей с нарушением требований Правил дорожного движения.

Рейд, кстати, показал, что большинство водителей в Орле соблюдают указанные нормы. В ГИБДД считают, что это говорит о понимании ими ответственности за жизнь и здоровье ребенка. Полицейский Дед Мороз и Снегурочка в рамках рейда также вручали детям тематические раскраски и обращались с просьбой не забывать пристегивать ремень безопасности. К слову, по статистике за 11 месяцев 2022 года в Орловской области с участием несовершеннолетних зафиксировано 62 ДТП, в которых один ребенок погиб и 73 получили ранения. За нарушения правил перевозки детей за это же время был составлен 2499 административных материалов. В подразделения по делам несовершеннолетних было направлено 157 информаций, по результатам рассмотрения которых было составлено 70 административных протоколов по статье 5.35 КоАП РФ.

ИА «Орелград»