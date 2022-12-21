Последний день занятий в школах Орла – 28 декабря

Карантин в общеобразовательных учреждениях объявлять не планируют.

По сообщению пресс-службы администрации Орла, по заболеваемости ОРВИ намечается положительная динамика. Так, на 9 декабря болели 6004 человека, на 20 декабря 4449. По мнению властей, «ребята быстро возвращаются за парты».

Начальник управления образования, спорта и физкультуры Сергей Шаров отметил, что условием для объявления карантина является отсутствие 20% учащихся. В областной столице ни одна школа не перешагнула этот порог.

«Поэтому мы работаем по утвержденному календарно-учебному графику. Последний день занятий в первом полугодии – 28 декабря. Зимние каникулы начнутся 29 декабря и завершатся 9 января», — цитирует пресс-служба Сергея Шарова.

Отметим, в Орловской области учреждения дополнительного образования переведены на дистанционные занятия. На карантин закрыты девять школ.

ИА «Орелград»